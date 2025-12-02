Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri çalıştayla ele alınacak - Teknoloji Haberleri

        Dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri çalıştayla ele alınacak

        Dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerini ele almak ve farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerin işbirliğiyle "2. Dijital Çağda Aile Yapısı: Yeni Medya ve Aile Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:19
        Yeni Medya ve Aile Çalıştayı düzenlenecek
        Çalıştay, Üsküdar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), AI Labs ve Üsküdar Üniversitesi İLİMER işbirliğiyle Üsküdar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek.

        Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay ve ÇOMÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin koordinatörlüğünde düzenlenecek olan çalıştay kapsamında yeni medyanın aile içi iletişim ve ilişkiler üzerindeki çok yönlü etkileri ele alınacak.

        Uzmanlar aile bireylerinin dijital okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı medya kullanım alışkanlıklarının oluşturulmasına yönelik stratejiler geliştirecek.

        Yeni medya ortamında aile değerlerinin nasıl korunabileceği ve güçlendirilebileceğinin tartışılacağı çalıştayda medya ve teknoloji politikalarına yön verecek önerilerin oluşturulması hedeflenirken, tüm bu tartışmaların ve elde edilen bulguların yer aldığı kapsamlı bir sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

        Çalıştay, yeni medya ve aile ilişkisini çok yönlü biçimde ele alabilmek amacıyla altı farklı masa etrafında yapılandırıldı. Her masa, moderatörleri ve raportörleri eşliğinde yürütülecek tartışmalarla derinlikli analizler sunacak.

        Masalara alanında uzman akademisyenler, hukukçular, medya profesyonelleri, psikologlar, avukatlar ve saha uzmanları eşlik edecek.

