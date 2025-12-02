Dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri çalıştayla ele alınacak

Çalıştay, Üsküdar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), AI Labs ve Üsküdar Üniversitesi İLİMER işbirliğiyle Üsküdar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay ve ÇOMÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin koordinatörlüğünde düzenlenecek olan çalıştay kapsamında yeni medyanın aile içi iletişim ve ilişkiler üzerindeki çok yönlü etkileri ele alınacak.

Uzmanlar aile bireylerinin dijital okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı medya kullanım alışkanlıklarının oluşturulmasına yönelik stratejiler geliştirecek.

Yeni medya ortamında aile değerlerinin nasıl korunabileceği ve güçlendirilebileceğinin tartışılacağı çalıştayda medya ve teknoloji politikalarına yön verecek önerilerin oluşturulması hedeflenirken, tüm bu tartışmaların ve elde edilen bulguların yer aldığı kapsamlı bir sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.