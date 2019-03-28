Beyindeki atardamarda ortaya çıkan balonlaşma olan anevrizmanın genç ve yaşlı herkeste ortaya çıkabildiğini bildiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, her 100 kişiden 5'inde ortaya çıktığını aktardı.

HER 100 KİŞİDEN 5'İNDE ORTAYA ÇIKIYOR!

Anevrizmanın kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla görüldüğünü anlatan Kuday, "Genç, yaşlı herkeste ortaya çıkabiliyor. Kanadığı zaman hasta hayatını kaybedebiliyor ya da kalıcı nörolojik hasarlar meydana gelebiliyor. Tesadüfen fark edildiklerinde ise tedavisi mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Cengiz Kuday, birçok anevrizma teşhis edilemeden hastaların hayatını kaybettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Ölüm oranları arasında kalp ve kanserden sonra beyin kanamaları gelir. Bu beyin kanamalarının en önemli nedenlerinden biri travma, diğeri ise anevrizmadır. Anevrizmayı bir su tesisatı gibi düşünecek olursak, bu tesisatın belli yerinde kavşaklar var. Kavşakların zayıf noktalarından, ufacık bir yerden baloncuk ortaya çıkıyor. Tansiyon değişikliğinde veya sinirlenince veya durup dururken bu baloncuklar patlayabilir. Bu patlama esnasında da hastaların önemli bir kısmı hayatını kaybediyor."

"ANEVRİZMA CERRAHİSİ, MAYIN TEMİZLEMEYE BENZER"

Prof. Dr. Kuday, anevrizmanın çoğunlukla kanamadan belirti vermeyeceğini belirterek, "Anevrizma bazen sızıntı yapar, o zaman belirti olur. Hasta, 'Benim başım ağrıyor, bilhassa geceleri ve ensem ağrıyor' der. Sızıntı vardır veya gözünün arkasında şiddetli bir ağrı vardır. O bölgedeki anevrizmadan kaynaklanıyor olabilir. Yani anevrizma patlamamıştır ama sızıntı vardır. Daha çok ense ağrısı vardır, ağrı hiç geçmez ve ağrı kesiciye de cevap vermez" bilgisini paylaştı.

Anevrizmal kanamanın, çoğu zaman anjiyoya gerek kalmadan tomografi ve MR ile de belirlenebileceğini anlatan Kuday, şunları aktardı: "Anevrizmanın tedavisi eskiden yalnızca ameliyattı. Ameliyat, beynin aralıklarından girerek yaptığımız beyin cerrahisinin en zor ameliyatıdır. Ameliyat çok iyi gider, fakat hastanın damarları kendiliğinden büzülür. Hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar usta cerrah olun, cevap vermez, hastayı kaybedersiniz. Benzetecek olursak anevrizma cerrahisi, tıpkı mayın temizlemeye benzer. Çok dikkat ister ve sizin zamanınız kısıtlıdır. Eğer patladıysa temizlemek için zamanınız sadece 3 dakikadır ve sonra her şey biter. Beynin kansızlığa tahammülü azdır."

Prof. Dr. Cengiz Kuday, anevrizmanın tespit edilmesi halinde ameliyata gerek kalmadan, girişimsel yöntemlerle bu hastalığın tedavi edilebildiğini kaydetti.