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Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla ve Antalya çevreleri sağanak yağışlıyken, sabah ve akşam saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde de buzlanma ve don bekleniyor.

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika 2 il için sağanak uyarısı - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Muğla’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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