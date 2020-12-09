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Meteoroloji açıkladı! Doğu'da kar ve sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Ege ve Marmara kıyıları ise akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Doğu'da kar ve sağanak var
Doğu'da kar ve sağanak var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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