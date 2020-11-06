Irak'ın kuzeyi ısınıyor! Terör örgütü IKBY'ye saldırıyor

Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Terör örgütü PKK, önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün taşındığı Kerkük-Ceyhan boru hattına bombalı saldırı düzenledi. Ardından, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge'ye saldırdı. Bu saldırıda 1 Peşmerge hayatını kaybetti; 3 Peşmerge yaralandı. IKBY, terör örgütünün bu saldırısını sert şekilde kınarken; saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelendirdi.

Terör örgütü PKK ile Barzani'nin IKDP'si arasında yaşananlara mercek tutmakta fayda var. Bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesini yakından ilgilendiren bu olayın arka planında şunlar yaşanıyor:

- PKK, YPG’nin; ABD'nin de desteğiyle Suriye’de güçlenmesi ile birlikte bölgedeki tüm Kürtlerin tek hamisi ve temsilcisi olduğu iddiasını sürdürebilmek amacıyla son dönemde KDP’ye yönelik siyasi ve askeri baskı uygulama amacında...

- Önceleri KDP’nin Hakurk ve Sincar gibi yerlerde taşra hakimiyetini kırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık veren PKK, daha sonra Erbil kent merkezinde; suikastlar ve işadamlarını haraca bağlama gibi faaliyetlerle eylemliliğini artırdı.

- PKK'nın sözde üst yönetimi ayrıca; Türkiye’nin başarılı operasyonları sonucunda, uğradığı yenilgiyi ve kayıpları örtmek ve gizlemek amacıyla KDP’yi suçlayıcı kara propaganda faaliyetlerine başladı.

- PKK'nın tehditlerine ve saldırılarına boyun eğmeyen KDP ise, örgütün son saldırılarıyla birlikte kırmızı çizgilerin aşıldığını belirterek sert açıklamalar yaptı ve PKK’ya yönelik askeri faaliyetlerini artırdı.

TERÖRLE MÜCADELEDE IRAK'IN ÖNEMİ

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Suriye kadar Irak'ta yürüttüğü başarılı operasyonlar ve izlediği stratejiler de önem taşıyor. Sınır hattı boyunca entegre bir terörle mücadele stratejisi izleniyor. Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde tarihi nitelikte dönüm noktası 2017 yılı sonunda başlatılan Irak'ın kuzeyinde fiili bir tampon bölge tesisidir. Bu tampon ya da güvenlik bölgesinin tesisiyle; PKK'nın hareket kabiliyeti sınırlanmış, eylemlilik kapasitesi düşürülmüş, Suriye ve Irak arasında militan hareketleri, lojistik nakilleri kısıtlanmıştır.

Terör örgütü, Türkiye'nin bu hamlesiyle eylem kapasitesini yitirmiş aynı zamanda saha üstünlüğü ve varlığını yitirmeye yüz tutmuştur. Üç kış mevsimi geçmesine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, kesintisiz şekilde sahadaki varlığını ve yüksek rakımlı dağlarda mevcudiyetini korumaktadır. Terör örgütü, son 3-4 aydır sınır ötesindeki TSK birliklerine yönelik saldırı/taciz ateşi peşindedir. Mayınlama, pusu, keskin nişancı ateşi, drone saldırıları söz konusudur.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE CENTCOM'UN POZİSYONU

PKK/YPG ile işbirliği Suriye'nin kuzeyinde sabit hale hale gelmiş olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'un daha önce YPG'ye verdiği binlerce TIR silah, teçhizat ve malzeme ise bazı bölgelerin boşaltılmasıyla birlikte Erbil'e nakledilmiştir. Bu silah ve malzemenin ne için kullanılacağını göreceğiz. Barzani için PKK'nın bölgedeki varlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesini gerektireceğinden Barzani; PKK'nın bölgeden çıkarılmasının ya da TSK'ya karşı eylem yapamamasının kendisinin çıkarına olduğunu bilmektedir. Barzani'ye karşı tutum alan PKK, Erbil ve Süleymaniye'de etkinliğini artırmak istemekte, bu durum Barzani'nin tepkisine yol açmaktadır.

PKK, PETROLÜ NAKDE ÇEVİRMEK İSTİYOR

PKK, Amedi saldırısından önce Barzani petrolünün taşındığı Kerkük-Ceyhan boru hattına 28 Ekim'de bombalı saldırı düzenledi. Barzani, kendisine yapılan, "Suriye'den çıkarılan ham petrolü (PKK'ya gidecek),satın al ya da satışına aracılık et" baskısına prim vermemişti. Kendi petrolünü satmakta zorlanan Barzani, ABD'nin baskısına rağmen PKK'nın Suriye'den çıkardığı petrolü niye satsın ki?.. PKK'nın para musluklarının kesilmesinin ne kadar önemli olduğunu bilen Türkiye, terör örgütünün; petrol ticaretinin, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için her türlü kararlılığı gösterecektir. PKK/YPG, Suriye'nin doğusundan çıkardığı ham petrolü, Suriye'nin batısına nakletme hedeflemesindedir. Terör örgütü, Barzani üstünden ham petrolü nakde çevirmek istemektedir. Bu nedenle, Barzani'ye baskı için boru hattına saldırı düzenlenmiştir. Bu nedenle, Irak'taki gelişmeleri yakından takip etmek fayda var...