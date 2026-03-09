Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş insanı Dağhan Doğruer ile 2022'nin Şubat ayında, Yunanistan'ın Atina şehrinde evlenen sosyetik güzel Dila Tarkan, aynı yıl Ağustos ayında oğlu Luca'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz gün müjdeli bir haber veren çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. Eşi ve oğlu ile objektif karşısına geçen Dila Tarkan, elinde ultrason görüntüsünü tuttuğu aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer, müjdeli haberin ardından aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir cinsiyet partisi düzenledi.

Tarkan ile Doğruer, partide kız bebeklerinin olacağını öğrendi.