Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

        Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

        İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir parti ile açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 08:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İş insanı Dağhan Doğruer ile 2022'nin Şubat ayında, Yunanistan'ın Atina şehrinde evlenen sosyetik güzel Dila Tarkan, aynı yıl Ağustos ayında oğlu Luca'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Geçtiğimiz gün müjdeli bir haber veren çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. Eşi ve oğlu ile objektif karşısına geçen Dila Tarkan, elinde ultrason görüntüsünü tuttuğu aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

        REKLAM

        Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer, müjdeli haberin ardından aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir cinsiyet partisi düzenledi.

        Tarkan ile Doğruer, partide kız bebeklerinin olacağını öğrendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        #Dila Tarkan
        #Dağhan Doğruer
        #Cinsiyet partisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!