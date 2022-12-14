Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti

"OYUNCULUĞU BIRAKMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Oyuncu Ebru Şahin, "Cedi (Osman) ve ben işimizi çok seviyoruz. Kendi içimizde denge yaratmaya çalışıyoruz. Benim oyunculuğu bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Birbirimize işlerine engel olmamaya, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Karakter neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Sahne ile ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz çünkü sonuçta bu benim işim. Cedi de bana destek olur zaten" şeklinde konuştu.