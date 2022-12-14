Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti

Bir davete katılan Dilan Çiçek Deniz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi. Ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Ailemle zaman geçiriyorum, dinleniyorum. 2022 yılı benim için 'roller coaster' (Lunaparktaki hız treni) gibi geçti" diyerek, güldü

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü isimler, OGM Pictures ev sahipliğinde 'Dada Salon'da gerçekleşen yeni yıl davetinde boy gösterdi.

    Davete Beren Saat, Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Uraz Kaygılaroğlu, Ebru Şahin, Serkan Çayoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu, Şükran Ovalı, Hande Ataizi, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    "2022 YILI 'ROLLER COASTER' GİBİ GEÇTİ"

    Gecede boy gösteren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Siyah elbiseye bayılıyorum ve favori rengim" diyen Deniz, "Ailemle zaman geçiriyorum, dinleniyorum. 2022 yılı benim için 'roller coaster' (Lunaparktaki hız treni) gibi geçti" şeklinde konuşarak, güldü.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI

    Gazetecilerle sohbet eden oyuncu Merve Dizdar, "Çok güzel bir yıl geçirdim. Başarılarla dolu bir yıl oldu benim için. Çok çalıştım, iyi ve doğru insanlarla bir araya geldim, sanırım başarımın sırrı bu..." açıklamasında bulundu.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    "BU YIL TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI İLE EVLENDİM"

    Davette boy gösteren oyuncu Serkan Çayoğlu, "Özge (Gürel) yoğun olduğu için tek başıma geldim. Birbirimizi görememek sorun olmuyor bizim için. Bu yıl Türkiye'nin en güzel kadını ile evlendim. 2022 yılının benim için yeri çok ayrı olacak" ifadelerini kullandı.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    "OYUNCULUĞU BIRAKMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Oyuncu Ebru Şahin, "Cedi (Osman) ve ben işimizi çok seviyoruz. Kendi içimizde denge yaratmaya çalışıyoruz. Benim oyunculuğu bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Birbirimize işlerine engel olmamaya, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Karakter neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Sahne ile ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz çünkü sonuçta bu benim işim. Cedi de bana destek olur zaten" şeklinde konuştu.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    "BİRÇOK PROJEYİ ÇOCUKLARIM İÇİN REDDETTİĞİM OLDU"

    Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, "Dada Sahne' zaten benim çalıştığım yer. Okan Bayülgen'in memuruyum (Gülüyor). Oyunculuk da şarkıcılık da çok keyifli. Her zaman ikisini bir arada yapmak isterim. Çocuklar büyüyor. Yakında benimle vakit geçirmekten çok hoşlanacaklarını zannetmiyorum. Küçükken birçok projeyi onlar için reddettiğim oldu" dedi.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, "Yoğun bir sezondu, dolu dizgin devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    "Yakın zamanda ekranlarda olacağım" diyen oyuncu Birkan Sokullu, "Eda (Gürkaynak) ile bu ara bol bol birbirimize vakit ayırıyoruz" şeklinde konuştu.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    "ETRAFIMA DANIŞIRIM AMA SON KARARI BEN VERİRİM"

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Gökçe Bahadır ise, "Güzel ve dolu dolu bir yıl geçirdik" dedi. Bahadır, ayrıca, "Hikaye ve karakteri sevip, bağ kurmam gerekiyor. Bir işi kabul etmeden önce etrafıma danışırım ancak son kararı ben veririm" açıklamasını yaptı.
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Ebru Özkan - Ertan Saban 
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Salih Kalyon
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Şenay Gürler
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Sedef Avcı
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Cemal Hünal
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Ceyda Düvenci
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Enis Arıkan
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Ece Sükan
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Elçin Sangu
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Hande Ataizi
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Öznur Serçeler
  • Dilan Çiçek Deniz: 2022 yılı 'roller coaster' gibi geçti - Magazin haberleri

    Bensu Soral

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.