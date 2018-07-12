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Oyunculuk eğitimi için gittiği Amerika’nın Las Vegas eyaletini ziyaret eden Deniz, çektirdiği bikinili bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Las Vegas sokaklarında bikini ve paresoyla gezen Dilan Deniz Çiçek’in iddialı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.