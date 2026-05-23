Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e: Ben onu kabul ediyor muyum?
İbrahim Tatlıses'in küs olduğu kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda babasıyla ilgili konuştu. Çıtak, "Yüzüme karşı, 'Sen istenmeyen çocuktun' dedi. Benim ondan hiçbir zaman beklentim olmadı" ifadelerini kullandı
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı dünyaya gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak, konuk olduğu programda özel hayatı ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Kendisini büyüten babası Cem Çıtak’ın vefat süreci hakkında konuşan Çıtak, "Kuzenimle dondurma yemeye çıkmıştım. Telefonda 'Öldü mü?' konuşmalarını duydum. Bostancı'da yolun ortasına çöktüğümü hatırlıyorum. Hastaneye gittiğimde hâlâ inanamıyordum. Anneme, 'Hadi babamı alıp gidelim' diyordum. Babam sürekli rüyama giriyordu; 'Kızım ben ölmedim' diyordu. Gerçekten ölmediğine inandım. Uzun süre mezarına gitmedim. Hâlâ bazen uzakta yaşıyor gibi hissediyorum" açıklamasını yaptı.
"BİR KIZ ÇOCUĞUNUN BABASIZ BÜYÜMESİ ÇOK ZOR"
Açıklamalarına devam eden şarkıcı, "Babam öldüğünde 13 yaşında bir erkek kardeşim ve 8 aylık bir kız kardeşim vardı. Erkek kardeşime 'Babamız öldü' diyemedim, sadece 'Durumu iyi değil' dedim. Kız kardeşim ise babasını hiç tanımadan büyüdü. Geçen hafta mezarında ağlıyordu; bir kız çocuğunun babasız büyümesi çok zor" ifadelerini kullandı.
"İÇİMDE HEP ÖYLE BİR HİS VARDI"
Biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini belirten Dilan Çıtak, "Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum. O sırada annem iflasın eşiğindeydi ve ben henüz 18 yaşına yeni girmiş bir çocuk olarak ona gizlice destek olmak istiyordum. Babamın ofisini bulup kapısını çaldım ve açıkça maddi yardım istedim. 'Neden utanacağım ki? Ben doğduysam o da bakmak zorunda' diye düşünmüştüm. Sağ olsun, o dönem harçlık niyetine bir destekte bulundu. Sonrasında ise bir daha hiç görüşmedik" dedi.
"YÜZÜME KARŞI, 'SEN İSTENMEYEN ÇOCUKTUN' DEDİ"
İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisine değinen şarkıcı, "Yüzüme karşı, 'Sen istenmeyen çocuktun, annen seni tek başına doğurdu' dedi. O zamanlar bu tür sözler canımı yakmadığı için pek de umurumda olmamıştı. Zaten bunu bana daha önce sesli mesajlarla da defalarca söylemişti. Benim hiçbir zaman 'Beni kabul etsin' gibi bir beklentim olmadı. Ne münasebet… Beni kabul edecek olan o değil. Ben onu kabul ediyor muyum? Şimdilik etmiyorum" şeklinde konuştu.
"YILLARDIR TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM"
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra "Dilan benim kızımdır" açıklaması yapmasının ardından hayatının tamamen değiştiğini anlatan Çıtak, "Kariyerimin yerle bir olduğu dönemdi. O zamana kadar ayda 25 konser veren biriydim. Sonra her şey değişti, insanlar uzaklaştı. Menajerler, yapımcılar korktu. Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum" diyerek, sitem etti.
"ANNEM KAHRAMAN GİBİ BİR KADINDI"
Annesi Işıl Çıtak'tan bahseden şarkıcı, "Annem çok agresif ama inanılmaz güçlü bir kadındı. Her şey için bir B planı değil, Z planı bile vardı. Küçükken onun gibi yürür, onun gibi konuşurdum. Annem kahraman gibi bir kadındı" dedi.
"HER SAVAŞTA BENİM YANIMDA"
Gökhan Çınar’ın sunduğu 'Katarsis' programına konuk olan şarkıcı, eşi Levent Dörter ile olan ilişkisi hakkında da şunları söyledi: Çok kavga ederiz çünkü birbirimize hiç benzemiyoruz. Ben daha deli doluyum, o daha sakin biri. Birlikte çok savaşırız ama her savaşta da benim yanımda.
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşanan gerilim, adliyeye taşınmıştı. Bir kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattığı iddia edilmişti. Olayın ardından, fırlatılan kumandanın hukuken 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüşmüştü. Yargı süreci ise hâlen devam ediyor.
Öte yandan, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bu haberin ardından, Tatlıses’in uzun süredir kavgalı olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses sanatçıyı hastanede ziyaret etmişti. Süreç içinde safra kesesi ameliyatı olan usta sanatçı, tedavisinin tamamlanmasının ardından 22 Nisan'da taburcu edilmişti.
Taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendisi geldi" diyerek, ziyarete gelen çocuklarına mesafesini korumuştu. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullanan ünlü türkücü, hiçbir çocuğuna miras bırakmayacağını açıklamıştı.
Hastaneden sonra bir süre de fizik tedavi gören Tatlıses, geçtiğimiz gün bir kez daha taburcu oldu. Sosyal medya hesabından güncel bir fotoğrafını yayımlayan 74 yaşındaki sanatçının oldukça kilo verdiği gözlendi.