Dilan Polat'la görüntüleri tartışma yarattı

Kara para aklama suçlaması sonrası haklarında açılan davayla Türkiye gündeminde uzun süre konuşulan Dilan Polat, dikkat çeken bir buluşmayla tekrar gündem oldu.

Dava sürecini adım adım takip eden ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Avukat Feyza Altun, Polat çiftine sert eleştirilerde bulunmuştu. Dün ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı ve Altun, "Ölsem de aynı masada oturmam" ifadelerini kullandığı Dilan Polat ile bir araya geldi. Buluşmayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer aldı.

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Altun daha önce yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Gençlerde şu algı yaratılıyor: Sosyal medyada çok takipçin olursa, böyle story'ler çekersen, gösterişler yaparsan bu hayatı yaşayabilecek konuma gelirsin diyor. Gazeteciler 3 gündür MASAK raporunu yazıyor. Bu zamana kadar Dilan Polat ve eşinden hiçbir tekzip gelmedi. Naylon faturalar, işlemeyen şirketler. Savcılığa sevk edilecekler. Dosya zaten savcılıkta bildiğim kadarıyla. Sahte fatura düzenlemenin cezası 3-6 yıl. Başka bağlantılar, daha karanlık yerlere gidiyorsa yargı gereğini yapacaktır. Organize bir suç şebekesinin olduğunu düşünüyorum. Bizim üzerimizden prim yapıyorsunuz dedikçe de ben konuşmaya devam edeceğim."