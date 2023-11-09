Dilan Polat olayından sonra gündeme geldi! Nevra Bilem'in altın dolu havuz keyfi dikkat çekti!

Dilan Polat-Engin Polat ve Özlem-Tayyar Öz, Şule Kayatürk ve Yasin Türk çiftlerinden sonra bu sefer gündeme Nevra Bilem ve eşi geldi. Lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift mercek altına alındı.

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Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.