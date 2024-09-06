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        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat'tan tahliye sevinci paylaşımı | Son dakika haberleri

        Dilan Polat'tan tahliye sevinci paylaşımı

        Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan hakkında açılan davada tutuklu yargılanan Dilan Polat, 19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilmişti. Cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Polat, ilk anlarını eşinin tahliye edildiği bugün, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:36
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        Dilan Polat ilk kez paylaştı
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        Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı.

        Mahkeme Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Davada böylece tutuklu sanık kalmadı.

        19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilen Dilan Polat da Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildiği gün kaydettiği videoyu bugün ilk kez takipçileriyle paylaştı.

        Dilan Polat'ı kızı Nilda, oğlu Milan ve kardeşi Sıla Doğu karşılamıştı. Minibüsle cezaevinden çıkan ve ailesine kavuşan Polat'ın araç içerisindeki o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Dilan Polat
        #engin polat
        #dava
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