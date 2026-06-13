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        Haberler Objektife Takılanlar Dilara Aksüyek, set arasını denizde değerlendirdi - Magazin haberleri

        Dilara Aksüyek, set arasını denizde değerlendirdi

        Rol aldığı dizinin çekimlerine verilen arayı değerlendiren Dilara Aksüyek, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Hem iş hem tatil

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Dilara Aksüyek, Bodrum’da görüntülendi.

        Rol aldığı dizinin çekimleri de Bodrum'da gerçekleşen oyuncu, set çalışmalarına ara verilmesini fırsat bilerek kendini güneşe ve denize bırkatı.

        Bir arkadaşıyla birlikte denize giren Aksüyek'in neşeli halleri objektiflere yansıdı.

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        Dilara Aksüyek, Ege'nin serin sularında yorgunluk attı.

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        #dilara aksüyek
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