Dilara Aksüyek, set arasını denizde değerlendirdi
Rol aldığı dizinin çekimlerine verilen arayı değerlendiren Dilara Aksüyek, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Dilara Aksüyek, Bodrum’da görüntülendi.
Rol aldığı dizinin çekimleri de Bodrum'da gerçekleşen oyuncu, set çalışmalarına ara verilmesini fırsat bilerek kendini güneşe ve denize bırkatı.
Bir arkadaşıyla birlikte denize giren Aksüyek'in neşeli halleri objektiflere yansıdı.
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