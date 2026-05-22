Dilber 18 yaşındaydı... Mardin'de ekmek pişirirken akıma kapılıp hayatını kaybetti
Mardin'de evde elektrikli fırında ekmek pişiren 18 yaşındaki Dilber Söylemez, akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:48
DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Evde elektrikli fırında ekmek pişiren Dilber Söylemez, akıma kapıldı.
Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Söylemez, kurtarılamadı.
Söylemez’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
