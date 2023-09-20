Dilberay filmi hangi kanalda ve ne zaman? Dilberay filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?

Dilberay filmi hangi kanalda ve ne zaman? Dilberay filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?

Dilberay filmi oyuncuları ve konusu araştırması sıklaştı. ATV ekranlarında 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı 20.00'de televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Dilberay, ünlü sanatçının çocukluğundan sahne hayatına kadar tüm hayatını anlatıyor. İşte, Dilberay filmi ile ilgili detaylar...

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DİLBERAY FİLMİ KONUSU

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı. Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan.