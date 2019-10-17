Dilberay'ın kızı Filiz Hanım kimdir? Dilberay eşi ve çocukları merak konusu oldu. 30 Nisan 2019 tarihinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Dilberay'ın kızları ile eşi İbrahim Karataş arasında miras kavgası çıktı. Çocukları ve eşinin miras kavgası yüzünden Dilber Ay'ın mezarı yeniden açılıyor.

DİLBERAY'IN KIZI FİLİZ HANIM KİMDİR?

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi olmuştur.

DİLBERAY'IN EŞİ İBRAHİM KARATAŞ KİMDİR?

Dilber Ay, 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karataş ile dünyaevine girdi. Aslen Sivaslı olan İbrahim Karataş, Dilber Ay ile tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı, "Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey’i ailesi ile tanıştırmak için Almanya’dan Türkiye’ye geldiğini söylemişti."