Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.146,80 %0,69
        DOLAR 35,7835 %-0,08
        EURO 37,2901 %-0,14
        GRAM ALTIN 3.197,28 %0,84
        FAİZ 38,11 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 35,80 %1,07
        BITCOIN 105.295,00 %1,49
        GBP/TRY 44,4979 %-0,26
        EUR/USD 1,0400 %-0,20
        BRENT 76,38 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 5.227,55 %0,84
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dilek Grup, İpek Şampuan'ı 17 yıl sonra Fransızlardan geri aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Dilek Grup, İpek Şampuan'ı 17 yıl sonra Fransızlardan geri aldı

        Dilek Grup, İpek Şampuan'ı üretici firması Canan Kozmetik ile birlikte satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 13:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpek Şampuan'ı 17 yıl sonra Fransızlardan geri aldı
        ABONE OL

        Dilek Grup, İpek Şampuan'ı üretici firması Canan Kozmetik ile birlikte satın aldı. 1981 yılından beri tüketicilerle buluşan İpek Şampuan’ın tüm hakları, 2007 yılında Fransız L’oreal’e devredilmişti. İpek Şampuan, 17 yıl sonra Dilek Grup tarafından satın alınarak yeniden bir Türk firması ile yola devam edecek. Canan Kozmetik, yapılan anlaşmaya göre yüzde 100 sermaye ile Dilek Grup bünyesine dahil oldu.

        MURAT KILIÇ : “CANAN KOZMETİK İLE İPEK ŞAMPUAN’I DİLEK GRUP BÜNYESİNE KAZANDIRDIK,ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

        Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, satın almayla ilgili, "Çok önemli bir hisse devrini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Canan Kozmetik ile birlikte İpek Şampuan gibi güçlü bir markayı bünyemize katmış olmaktan dolayı mutluyuz. Yerli üretime olan desteğimizle, İpek Şampuan'ın tüm noktalara uzanıp daha geniş kitlelere ulaşmasını, ürünlerimizin tüketici pazarında daha hızlı büyümesini ve uluslararası pazarda daha güçlü bir kimlikle yer almasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı