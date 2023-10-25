Dilek Taşı bu akşam mı? Kanal D Dilek Taşı dizisi 7. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Dilek Taşı bu akşam mı? Kanal D Dilek Taşı dizisi 7. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Dilek Taşı dizisi yeni bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Her Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yayın gününde değişiklik yapıldı. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrolünü paylaştığı dizi 7. bölümü ile seyirciyle buluşacak. İşte Dilek Taşı yeni bölüm yayın tarihi...

Dilek Taşı, 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren her çarşamba akşamı seyircisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de Kanal D’dE ekranlarında seyirci ile buluşacak.

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DİLEK TAŞI 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Figen’e Cemre’nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre’yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan’ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda’nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen’e söyleyecek mi?

Mustafa ise farkında olmadan Figen’i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?