Dilek Taşı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Kanal D Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusu

Dilek Taşı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Kanal D Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusu

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Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Peki, Dilek Taşı ne zaman başlıyor? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusu