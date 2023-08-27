Dilek Taşı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kanal D Dilek Taşı oyuncuları ve konusu
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisi; 1980'li yıllarda geçen bir dram hikâyesini konu alacak. Dizi yayına başlamak için gün sayarken "Dilek Taşı ne zaman başlayacak?" sorusu da yanıt buldu. Dizi severler için Dilek Taşı dizi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı oyuncuları ve hikayesi...
Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Peki, Dilek Taşı ne zaman başlıyor? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusu
DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe saat 20.00'de yayın hayatına başlayacak.
DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?
1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.