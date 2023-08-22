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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dinamo Kiev Beşiktaş play-off maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Dinamo Kiev BJK maçı hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Dinamo Kiev Beşiktaş play-off maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olmaya hazırlanıyor. Tirana ve Neftçi Bakü'yü turnuvanın dışına iterek son eleme turuna çıkmaya hak kazanan siyah beyazlı temsilcimiz, bu turu da geçmesi halinde adını Konferans Ligi gruplarına yazdıracak. İşte, Dinamo Kiev Beşiktaş play-off maçı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 11:05 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:05
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        Dinamo Kiev Beşiktaş play-off ilk maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 2 eleme turundaki 4 maçı da kazanma başarısı gösteren Beşiktaş, bu kez Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında tur mücadelesi verecek. İşte, Dinamo Kiev Beşiktaş karşılaşmasının günü, saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgiler...

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        DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Dinamo Kiev Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.

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        DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak Dinamo Kiev Beşiktaş karşılaşmasının yayıncı kanalı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

        5

        DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Dinamo Kiev Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

        Kartal bu turu da geçmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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