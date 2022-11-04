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Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirdi. Spor yazarları oyunu ve galibiyeti değerlendirdi

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  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: "Krakow’daki ciddiyet sınavını başarıyla veren Fenerbahçe’de bir isme ekstra parantez açmak lazım: 17 yaşında bir çocuğun 100 milyon euroluk Dinamo Kiev deplasmanında bir gol-bir asistle kader tayin etmesi muazzam." 
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: "Arda Güler dün gece bir-iki kritik top kaybı yaptıysa da sahada kaldığı bir saat boyunca farkını hep hissettirdi. Topa her dokunuşu özeldi. Ve bu özel dokunuşların ikisiyle Fenerbahçe’yi, iki katı değerindeki Rennes’in önünde Mart’a taşıyan adam oldu. Tebrikler Arda. Tebrikler Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor. Daha yürüyecek çok yolumuz var." (Hürriyet)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Arda, "Türk Futbolu'na armağan olsun" denir ya, öyle bir çocuk. Topa her değdiğinde heyecanlanıyor, "acaba ne yapacak?" diye bekliyorsunuz. Rennes maçını da kolluyorduk. Erken de attılar golü. Arao'nun golüyle soyunma odasına gitmek, iki farkı bulmak Fransa'ya da mesaj oldu. Grubu lider bitirip, Mart ayına 16'da başlama biletini alıp, pazartesiyi bekleyecekler." 
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Lig'de önemli maçım var" diyerek grup liderliğini riske eden Sivas maçına, her futbolcusunun terini akıttığı bir maç sonrasında geliyor Jesus. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Jesus, Lucescu ile hesabını gördü, pazartesi için defterindeki notlara bakıyor. (Fotomaç)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline aldı ama ilk yarı boyunca pozisyon açısından yetersiz kaldı. Devrenin uzatma bölümünde de ikinci gol duran toptan geldi. İkinci yarıda gene Fenerbahçe'nin kontrolündeydi." 
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Bu birincilik tabii ki geçen haftaki Rennes karşısındaki müthiş geri dönüşten kaynaklandı. Önemli maç eksikliğine rağmen 60 dakika sahada kalan Arda başarılıydı. Crespo yine her zamanki gibi garantili görev adamıydı. Arao da iyi oynadı." (Sabah)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: "İlk devre Fenerbahçe’de bir Arda faktörü vardı. Lucescu’nun tersine hücum uzmanı Jesus sert ve temaslı geçmesi muhtemel maça hiç çekinmeden Arda’yı sürmüştü. Sebebi kısa sürede anlaşıldı. Her alanda basmaya çalışan Dinamo Kiev’e karşı orta sahayı pek önemsemeyen Fenerbahçe’de anahtar pasları atacak adam genç Arda’ydı. Attı da... "
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: "Tuhaf bir tekniği var Arda’nın. Takıma katkısının altını çizen bir teknik. Bir başka arkadaşı çok daha yararlı işler yapsa bile Arda’nın pası/golü sanki ağır çekim gibi seyredenin aklına kazınıyor. Biz mi dikkatli bakıyoruz ona, yoksa fantastik bir özellik mi bilinmez." 

    (Milliyet)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU: Tek tek yazmak uzun sürer, kadrodaki tüm oyuncular şans aldıklarında en iyisini yapıyorlar. Ama biri benim için çok özel, o da tabii ki Arda Güler. Topu her ayağına aldığında hata yapmasın diye dua ediyorum. Ki o da yapmıyor zaten. Attığı goldeki vuruş tekniği harikaydı. Arao'ya da asisti yaparak oyununu taçlandırdı. (Takvim)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    ENGİN VEREL: Arda'nın golünden sonra Jesus'un onu yanağından öpüşünü hepiniz görmüştür. Ne kadar sevgi ve şefkat dolu, ne kadar yürekten ve samimi bir davranış olduğunu izlerken hissediyor insan. Bu öpücük aslında "Jesus, Arda'yı niye oynatmıyor?" diye öfkelenen herkese aynı zamanda bir cevaptır. "
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    ENGİN VEREL: "Ben sizden çok daha seviyorum ve istiyorum oynamasını ancak her şeyin vakti var. Ham armut yenmez, yense de boğazda kalır" dedi, bu davranışıyla Jesus. İnanıyorum ki bundan sonra Arda'ya o da daha fazla süre verecek ve gelişimini destekleyecek. (Akşam)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: "Portekiz’li teknik adam Fenerbahçe taraftarının gözdesi Arda’ya ilk 11’de yer verdi. Forvet arkasında oynayan Arda’nın görevi, pas oyununu yönetmekti.  Forvete iyi toplar atmak, sıkışan oyunu açmak için biçilen gömleği çok ustaca giydi. Attığı golle  takımının öne geçmesini sağladı.  Rakiplerinin sert oyunu bu genç oyuncuyu yıldırmadı."
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: "Yenilgi almadan grup lideri olan Fenerbahçe, Avrupa’da yola devam edecek. Bu sonuç tarihi bir başarıdır. Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor’da  dün gecenin başarılı takımları oldular.  Alınan sonuçlar futbolumuz adına övünç kaynağı oldu." (Habertürk)
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe yazar yorumları

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