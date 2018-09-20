Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin grup ilk sınavı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşısında olacak. Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, bu maçlarda rakip filelere 275 gol atarken kendi kalesinde 328 gol gördü. Sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb deplasmanından galibiyetle ayrılarak evine mutlu dönmek istiyor. Karşılaşma ile ilgili en çok merak edilenlerlerden biri de mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının detayları...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Yayıncı kuruluş belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

DINAMO ZAGREB: Zagorac, Stojanovic, Kevin, Emir, Mario Musa, Sunjic, Hajrovic, Gojak, Olmo, Orsic, Gavranovic.

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

FENERBAHÇE'NİN GRUP MÜCADELESİ KOLAY GEÇİYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın ilk maçında Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu organizasyonun grup aşamalarında gösterdiği başarıyla dikkati çekiyor.

D Grubu'nda Dinamo Zagreb'in dışında Belçika'nın Anderlecht ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'nın iki numaralı kupasında 5 kez grup mücadelesi verdi. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda yer aldığı tüm gruplardan çıkarak, bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, ilk grup mücadelesini 2006-2007 sezonunda verdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda, 5 takımın yer aldığı grubunu 3. sırada tamamlayarak tur atladı. İngiltere'den Newcastle United, İspanya'dan Celta Vigo, İtalya'dan Palermo ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, rakipleriyle yaptığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan topladı. H Grubu'nu 3. sırada bitirerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2. turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul'da rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Hollanda'da aldığı 2-2'lik eşitlikle elendi.

2009-2010'DA LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda grup maçlarında daha başarılı bir performansa imza attı.

Bir kez daha H Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan Twente, Moldova'dan Sherrif ve Romanya'dan Steaua Bükreş ekiplerine karşı çift devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında üstünlük sağladı.

Rakiplerini 6 maçta 5 kez mağlup eden Fenerbahçe, sadece bir kez yenildiği grubu 15 puanla lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarındaki başarıyı 2. turda tekrarlayamadı ve Fransa'nın Lille ekibine elendi. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı.

TARİHİ SEZON 2012-2013

Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013'te tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Fransa'dan Marsilya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol takımları karşısında 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 13 puanla zirvede yer aldı.

Lider olarak 2. tura yükselen Fenerbahçe, bu turda Belarus'un BATE Borisov takımını 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eledikten sonra 3. turda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e 1-1 ve 1-0'lık sonuçla üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından 1-1 berabere ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Portekiz'den Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen ikinci maçı 3-1 yitirerek, finalin kapısından döndü.

2015-2016'DA İKİNCİ

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan da üst tura yükselmeyi başardı.

A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda'dan Ajax, İskoçya'dan Celtic ve Norveç'ten Molde ile karşılaştı. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak Molde'nin arkasında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, adını 2. tura yazdırdı.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla 2. turda eşleşen Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 2-0 yendi. Deplasmanda 1-1 biten maç sonunda sarı-lacivertliler 3. tura yükseldi.

Bu turda ise Portekiz'in Braga takımıyla mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçı seyircisinin önünde 1-0 galip tamamladı. Deplasmanda rakibine 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, çeyrek finale çıkamadı.

MANCHESTER UNİTED'İN ÖNÜNDE LİDER

Fenerbahçe, son olarak gruplarda yer aldığı 2016-2017 sezonunda zorlu bir grupta lider olarak üst tura adını yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda A Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United, Hollanda'nın Feyenoord ve Ukrayna'nın Zorya takımlarıyla eşleşti.

Bu grupta 13 puan elde eden Fenerbahçe, Manchester United'ın önünde lider olarak üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, ikinci turda ise Rusya'nın Krasnodar takımına elendi.

GRUPLARDA TOPLAM 16 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, 5 defa yer aldığı grup maçlarında 16 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin gruplardaki performansı şöyle:

Sezon Maç G B M A Y P 2006-2007 4 1 1 2 5 4 4 2009-2010 6 5 0 1 8 3 15 2012-2013 6 4 1 1 10 7 13 2015-2016 6 2 3 1 7 6 9 2016-2017 6 4 1 1 8 6 13 TOPLAM 28 16 6 6 38 26 54

KÖTÜ BAŞLAYIP İYİ BİTİRİYOR

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler bazında iki numaralı kupasında grup maçlarına iyi başlayamıyor.

Sarı-lacivertliler, 5 kez yer aldığı grupların ilk maçlarında 3 yenilgi 2 beraberlik alıp, hiç galip gelemedi. Fenerbahçe, 2006-2007'de Newcastle United'e, 2009-2010'da Twente'ye, 2015-2016 sezonunda da Molde'ye yenildi. Sarı-lacivertliler yarı final oynadığı 2012-13 sezonunda ise ilk maçta Marsilya ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, son olarak mücadele ettiği gruplarda 2016-2017 sezonunda Ukrayna'da Zorya'yla 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, gruplara kötü başlamasına rağmen daha sonraki maçlarda toparlanıp, üst tura çıkmak için gerekli sonuçları elde etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 2 numaralı kupada gruplarda yaptığı ilk maçların sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2006-2007 Newcastle United-Fenerbahçe 1-0 2009-2010 Fenerbahçe-Twente 1-2 2012-2013 Fenerbahçe-Marsilya 2-2 2015-2016 Fenerbahç-Molde 1-3 2016-2017 Zorya-Fenerbahçe 1-1

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ZORLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Avrupa kupalarında dış sahada 112 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, rakiplerine 63 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 114 kez havalandırdı, kalesinde 207 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA BAŞARILI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise deplasmanda etkili bir performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı 5 sezonda deplasmanda başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertliler, 16 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.

2006-2007 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında İngiltere'nin Newcastle United ve İspanya'nın Celta Vigo takımlarına karşı deplasmanda puan alamayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise çok iyi bir performans sergiledi. Söz konusu dönemde gruplarda karşılaştığı Twente, FCSB ve Sheriff takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, o sezon rakiplerine deplasmanda puan vermedi.

Fenerbahçe, 2012-2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde en başarılı geçirdiği Avrupa sezonunda ise gruplarda deplasmanda benzer bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, o sezon da Fransa'nın Olympique Marsilya, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEL Limassol ve Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımlarını deplasmanda yenmeyi başardı.

SON 2 SEZONDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI BİR PERFORMANS

Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı son 2 sezonda ise deplasmanda inişli-çıkışlı bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da grubunu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz tamamlarken, 2016-2017'de 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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