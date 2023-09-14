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Bu sene idrak edilecek son kandile artık günler kaldı. Müslümanlar için önemli olan tüm günlerin tarihleri Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oluyor. Dini günler takvimi ile 2024 üç ayların başlangıcı, kandil tarihleri, dini bayramların tarihleri kesinleşti. İşte, 2024 dini günler tarihleri...