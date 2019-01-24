Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında Dragos Ertuğrul'u öldürebilmek için hain girişimlerine devam ediyor. Ertuğrul Dragos'un canına kast edeceği tuzaklarından kurtulabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul'un son bölümünden detaylar...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜ NE OLDU?
Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?
Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?
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