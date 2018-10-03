Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte seyirciler Diriliş Ertuğrul'un da ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. TRT 1 kanal koordinatörü geçtiğimiz gün yeni sezon ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte dizinin yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene de TRT 1 ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu için geri sayım başladı. TRT 1 kanal koordinatörü Kurtuluş Zeydan, gazetevatan'dan Oya Doğan'a yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı içerisinde yeni sezona başlayabileceğini söylemişti. Buna göre, Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı içerisinde yeni sezona başlaması bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle;

"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı...



Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

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