Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı nihayet yayınlandı. Diriliş Ertuğrul, yeni sezonu için yapılan transferlerle adından sık sık söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanında bu isimlerden biri Hande Soral görüldü. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEOZN FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmanda Diriliş Ertuğrul'un yeni seozn bölümlerinin yakında TRT 1 ekranlarında olacağı duyuruldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

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