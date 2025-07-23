Dirk Kuyt, Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesini yorumladı!

"HOLLANDA'DA FEYENOORD KAZANIR, İSTANBUL'DAKİ MAÇ BERABERE BİTER"

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eşleşmeyi de değerlendiren Kuyt, "Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter." ifadelerini kullandı.