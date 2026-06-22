Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dirk Kuyt, F.Bahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.

        Amsterdam'dan gelen Kuyt'ı taşıyan uçak saat 19.30'da İstanbul'a indi. Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak olan Hollandalı futbol adamının, takımla birlikte Topuk Yaylası Kampı'nda çalışmalara başlaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran ve ABD heyetleri İsviçre'de

        İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de, İran ile yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!