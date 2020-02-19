Düzenli olarak bakımı yapılmayan dişler ilerleyen zamanlarda kalp, mide ve böbrek hastalıklarına yol açabilir. Diş minesine ve dentin tabakasına etki eden bazı hastalıklar dişlerin renginin değişmesine neden olabilir. Dişlerin beyaz ve sağlıklı görünüşü genetik, beslenme ve ağız bakımı gibi nedenlerle sürdürebilse de, yine aynı nedenlerle sararması ve lekeler oluşması mümkündür.

Diş neden sararır?

Dişlerdeki beyazlık, zaman içerisinde sararır ve kötü bir görüntüye bürünür. Dişlerin beyaz ve sağlıklı görünüşü genetik, beslenme ve ağız bakımı gibi nedenlerle sürdürebilse de, yine aynı nedenlerle sararması ve lekeler oluşması mümkündür. Genetik yapı, ağız bakımına özen göstermemek, yenilen asitli yiyecek ve içecekler zaman içinde dişlerin beyazlığını kaybetmesinde önemli rol oynar.