Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.
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