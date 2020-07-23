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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.

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