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Çavuşoğlu, FETÖ Terör Örgütü elebaşısı ve hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için gerekli dosyaları gönderdiklerin, geçici tutuklanma talebinde bulunduklarını açıklarken, 3'üncü bir ülkeye kaçma ihtimali olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, HABERTÜRK TV'de açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

GÜLEN'İN İADESİ: 17-25 Aralık'tan bu yana ABD'den her seviyede iade istedik. Son darbe girişimiyle ortaya çıktığı gibi Gülen'in iadesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. İsteğimiz çok net, bu kişiyi bize iade edecekler. Geçici tutuklanması için girişimlerimiz oldu, ancak henüz bir cevap yok. Kaçmasının engellenmesine yönelik girişimlerimiz de bulundu. Bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

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İADE EDİLMEMESİ DURUMUNDA YAPTIRIMLAR: Bu olaydan dolayı Türkiye'de ABD karşıtlığı artmaya başladı. Kötü senaryolar üzerinde konuşmak istemem ama bu ilişkilerimizi etkiler. Bir ülkede darbe girişimi yapan bir terör örgütü var ve bu terör örgütü lideri bizde yaşıyor. ABD istiyor, Türkiye vermiyor. ABD ne hissederse, biz de hissederiz. Çünkü darbe girişiminde bulunan, darbe basit bir terör saldırısı da değil, bir terör örgütünün başı bir ülkede yaşıyorsa ve ABD onu bize vermediği zaman ilişkilerimiz etkilenir. Biz bu noktaya gelmek istemiyoruz. ABD'den terör örgütü başını kendi ülkesinde tutmasını istemeyiz. İşbirliği ve anlaşmalar çerçevesinde iadesini isteriz.

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DİĞER ÜLKELERLE TEMASLAR: Bu hainlerden 8'i Yunanistan'a kaçtı. Bunlara asker kıyafeti giymiş onursuz denir. Siyasi sığınma talebinde bulundular. İade talebine ilişkin davalar da görülecek. Onları geri getireceğiz. Darbecilere siyasi sığınma hakkı verilemez. Yunanistan'ın bu hukuki süreci tamamlayıp vermesini bekliyoruz. Bulgaristan'dan da iade istedik. Kayıp hainler var, onların araması yapılıyor. Diğer ülkelerde bunların uzantıları var. Hem hukuki süreci işleteceğiz, diğer taraftan üçüncü ülkelerdeki faliyetlerin sonlandırılmasına ilişkin çalışmaları sürdüreceğiz. Bazı ülkeler adım atmaya başladı.

FETÖ KIRGIZİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ YAPABİLİR, UYARDIK

Bazı ülkelere de bizzat uyarıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu ülkelerden birinin de Kırgızistan olduğunu söyledi.

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FETÖ’nün Orta Asya’da bu ülkeyi kendisine üs olarak seçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Her geçen gün orada bunların yapılanması büyüyor ve Kırgızistan yönetiminin içine de sızıyorlar. Onlara da böyle bir darbe girişiminde bulunabileceğini söyledik. Bize darbe girişiminde bulunan bir terörist örgüte onların müsaade etmemesi gerektiğini söyledik. Aksi takdirde onlara bakış açımız değişir. Bizden hemen listeyi bir kez daha istediler. Ben ertesi gün listeyi onlara bir kez daha ulaştırdım. Kırgızistan için de ciddi bir tehdit var. Orayı üs olarak seçtikleri için. Kırgızistan devlet yapısının içinde sürekli sızmalar var.” dedi.

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GELEN TELEFONLAR: Bazı arkadaşlarımız, 'Siz anlatıyordunuz ama bu boyutta olduğunu anlayamamıştık', 'Tedbirlerimizi hızlandıracağız' diye arayanlar da var, suçluluk psikolojisi içinde olup da arayanlar var. Bu anlamda da kendileri bazı adımları atacaklarını söylediler. Sadece okulları değil, bazı kuruluşları var. KKTC terör listesine aldı, gerekli tedbirleri alacaklar. KKTC hükümetine teşekkür ediyoruz, gerekli çalışmaları yapacaklarını biliyoruz. PKK'lıların da bir takım çalışmaları var. Kırgızistan yönetimi içine sızıyorlar, orada da darbe girişiminde bulunabileceklerini söyledik. Kırgızistan'ın da adımlar atması gerektiğini söyledik. Kırgızistan için de ciddi tehdit var.

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AVRUPA MEDYASI: Utanmasalar 'Keşke darbe başarılı olsaydı' diyenler var. Birilieri de aleyhte konuşacak kimseyi bulamıyoruz diye mail atıyorlar. Bu darbe yapan kişiler buralarda varsa, sen olsan ne yaparsın? OHAL konusunda bu endişelerini Fransa ile paylaştın mı, Almanya ile paylaştın mı? Türkiye'de olunca niye tepki gösteriyorsunuz? Vatandaşın hürriyeti kısıtlanmayacak, güçlenecek. Bu OHAL döneminde attığımız adımları Avrupa Konseyi ile görüşeceğiz, bilgi vereceğiz. Bu süreci şeffaf bir şekilde sürdürürken, bir darbe girişimine karşı Avrupalı dostlarımızın ders verir gibi, kendileri birinci sınıf ülke diğerleri ikinci sınıf ülke gibi...

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İDAM TARTIŞMASI: Türkiye ile tehditvari konuşamazlar. Avrupa Birliği değerlerini savunuyoruz. Meydanlarda idam diye bağıran vatandaşlarımız da var. Geliyorlar bize düşüncelerini söylüyorlar. AB yetkilileri de düşüncesini söyler ancak Türkiye'yi tehdit eder gibi söylerse bu ters teper.

DARBE GECESİ: Biz bir taraftan meydandayken, diğer tarafan uluslararası temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan Ankara'daki gelişmeler, eşim aradı uçaklar çatıya sıfır çapraz uçuşlar yapıyor. Bunun hayra alamet olmadığını söyledi. Daha sonra darbe girişimi olduğunu öğrendik. Ben Hasan Doğan'ı aradım, Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdür. Hakan Fidan'ın telefonu meşgul. Hasan Doğan 'Bu bir kalkışmadır, hazırlıklı olun' dedi. Ondan sonra çalışmalarımızı başlattık. Bizim resmi konuta darbecilerin helikopterle inmeye çalıştığını öğrendik. Oradaki korumlarımız ve nöbet tutan polislerimiz oraya metaller, sandaleyeler ne varsa atıyor, risk alamıyor ve inemiyorlar. O sırada eşim konuttan ayrılmıştı, kendisinden ayrılmasını istemiştim. Kızım yurtdışındaydı. Eşime evden ayrılmasını istemiştim, o da ayrılmıştı.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA SIZMALAR: Bakanlıkta personelin başına geçen kişiler bu sızmayı organize eden kişiler. Klasik sınav yapılır, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri, İngilizce'den Türkçe'ye çeviri. Çoktan seçmeli sınava çevrilmiş ve sorular ve cevapları bu kişilere verilmiş. Kritik noktalara bu kişiler yerleştirilmiş. Başbakanlığa da 34 kişi gönderdik. Devletin sırları burada. En önemli temasları bizim bakanlık sağlıyor. Bu hainlerin buralara sızması engellenmeli. Görevden almalar olacak. Titiz şekilde çalışmalar yapıldı, çapraz yoklamalar yapıldı. Yeni ihbarlar geliyor. Bunları da değerlendiriyoruz. Hepsinin dilbilgisi zayıf. Başkatiplik sınavına 95 kişi girdi, 90 kişi kaldı. Bu sınav kriterdir. Normal şartlarda 1-2 kişi kalır. Yüzde 10 hiçbir zaman geçmez. Bu olağanüstü bir durum. Bunlar inceleniyor. Büyükelçiler düzeyinde görevden almalar olabilecek.

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RUSYA VE İSRAİL İLE SÜREÇ: Rusya'dan darbe karşıtı şartsız destek geldi. Başta Putin olmak üzere Rus yetkilere teşekkür ediyoruz. G20'den önce bir görüşme olacak. Bu zirvede önemli konular da konuşulacak. Bazı ekonomik yaptırımlar vardı. Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili her türlü olasılık değerlendiriliyor. Bu zirvede ekonomik yaptırımlar, atılacak adımlarla ilgili hazırlıklar yapılması gerekiyor. Zirveden önce hazırlıklarımızı yapacağız. İlişkilerimizi iyi noktaya getirmek için çalışmaları yaparız. İsrail'e atanacak büyükelçinin ismi belli değil. Öncelikle anlaşmanın Meclis'te onaylanması gerekiyor. İlk insani yardımımızı gönderdik, kalkınma yardımlarımızı da bundan sonraki süreçte yapacağız. Gazze üzerindeki ambargoların kaldırılması süreçleri gerçekleşecek.

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DARBEYE KARŞI BİRLEŞME: Türkiye'de ve Yunanistan'da deprem olduğu zaman iki ülke arasında yakınlaşma olmuştu. Bu darbe girişimi felaketle sonuçlanabilirdi. Bunu şimdilik atlattık. Alacağımız tedbirlerle bu tehdidi ortadan kaldırmamız lazım. Meclis'te bir yakınlaşma oldu. Bundan sonraki süreçte böyle kötü olayı beklememek lazım. Milletimiz için bu yakınlaşmayı sürdürmemiz gerek. Meydanlarda görüyoruz, birçok partiden insanları görüyoruz. Bu duygu şu anda siyasi partilerde de, milletimizde de hakim. Herkes siyasi söylemlerine dikkat etsin, herkesin farklı görüşleri var.

İŞTE FETÖ LİDERİ GÜLEN'İN İADESİ İÇİN 5 YENİ DELİL

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1.Delil: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ı rehin alan askerlerin "sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim" teklifi.

2.Delil: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın Başyaveri Levent Türkkan'ın savcılık ifadesi.

3.Delil: Jandarma Albay Fazıl Öztürk'ün "Osman isimli kişi, Gülen'in darbe yapılması talimatını bize iletti" ifadesi.

4.Delil: Yargıdaki FETÖ yapılanmasını itiraf eden Danıştay Tetkik Hakimi E. B.'nin ifadesi.

5.Delil: FETÖ üyesi kamutanların isimlerini verip, faaliyetlerine tanıklık eden üsteğmen Fahri Kafkas'ın ifadesi.

ABD ZİYARETİ: Kerry ile bir görüşme yapacağız, güvenlik ile ilgili görüşmelerimiz olacak. Hem siyasi, hem hukuki kanatlarda temaslarımız olacak. Vermemiz gereken mesajları vereceğiz. Oraya gitme amacımız Gülen'in iadesi.