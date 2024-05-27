Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da görüştü. İkilinin görüşmesine dair bir detay paylaşılmadı
Giriş: 27.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.
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