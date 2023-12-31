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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni yıl mesajı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni yıl mesajı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yılın Türkiye'ye, Türk milletine ve insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, "2024 yılında da ahlaki değerlere bağlı, rasyonel ve etkili dış politikamızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:43
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        Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı
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        Dışişleri Bakanı Fidan, X sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılının ve hariciyenin temellerinin atılmasının 500'üncü yılının geride bırakıldığını hatırlattı.

        "Uluslararası sistemin belirsizlikler içerdiği ve küresel düzeyde istikrarsızlığın söz konusu olduğu bu dönemde; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye eksenli bağımsız dış politika, ülkemizi uluslararası gündemi belirleyen, kritik coğrafyalarda tesir oluşturan önemli bir aktöre dönüştürmüştür." ifadelerini kullanan Fidan, 2024'te de ahlaki değerlere bağlı, rasyonel ve etkili dış politikanın sürdürüleceğini belirtti.

        Fidan, "Milletimizden aldığımız güçle, küresel haksızlıklara ve yanlışlıklara karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Doğruyu savunmaktan asla çekinmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde izlediğimiz bağımsız ve milli dış politikamızın derinliğini ve boyutlarını daha da artıracağız." ifadelerine yer vererek, bu hedefler doğrultusunda çalışan bakanlık mensuplarına, dünyanın dört bir yanında özveriyle mesai yapan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

        Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni yılını tebrik eden Fidan, 2024'ün Türkiye'ye, Türk milletine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

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