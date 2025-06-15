Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan GDAÜ Zirvesi'ne katılacak

        Bakan Fidan, yarın Arnavutluk'ta GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Arnavutluk'ta düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan GDAÜ Zirvesi'ne katılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Tiran'da düzenlenecek GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

        Arnavutluk Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen, "Bölgesel İşbirliği ve AB Entegrasyonu Aracılığıyla İstikrar ve Refahın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenecek toplantıya, GDAÜ katılımcısı 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katılacak.

        Geleneksel olarak yayımlanan Zirve Bildirisi'nde bu yıl, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, istikrar ve refahın geliştirilmesinde bölgesel işbirliği ve sahiplenmenin önemine yönelik ortak irade vurgulanacak.

        REKLAM

        Bildiride, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına dönük Türkiye'nin gayretlerinden memnuniyet duyulduğunun kaydedilmesi öngörülüyor.

        BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRAR ORTAMININ KORUNMASI

        Zirve beyanında, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, bölgede barış ve istikrar ortamının korunmasının, Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulaması bekleniyor.

        Fidan'ın, Bosna Hersek'te ve Kosova'da uluslararası mekanizmalara etkin desteğinin yansıması olarak Türkiye'nin, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri mevcudiyetlere katkıda bulunduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

        Bu çerçevede, Türkiye'nin ekimde KFOR komutanlığını yeniden üstleneceğini dile getirecek Fidan, barış ortamının sürdürülmesinin yalnızca askeri mevcudiyetle mümkün olamayacağına işaretle kapsayıcı ve yapıcı diyaloğun önemli olduğunu belirtecek.

        REKLAM

        Fidan, bu anlayışla, Türkiye'nin Belgrad-Priştine Diyaloğuna destek vermeye devam ettiğini aktararak, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle kurduğu Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ile Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan gibi istişare mekanizmalarıyla da bölge içinde yapıcı ve kapsayıcı diyaloğa katkı sağladığını vurgulayacak.

        Bölge ülkelerinin geleceğinin birbirine bağlı olduğuna atıfta bulunması beklenen Bakan Fidan, GDAÜ çatısı altında bölgesel işbirliğinin sürdürülmesinin ve bağlantısallığın güçlendirilmesinin öneminin altını çizecek, Türkiye'nin Balkan ülkelerine yatırımlarının 20 milyar dolara ulaştığını ve Türk şirketlerinin inşaat, enerji, altyapı, turizm ve imalat dahil birçok sektörde faal olduğunu hatırlatacak.

        Bakan Fidan, ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla bölge ülkelerinde okullar ve hastaneler inşa edildiği ve ortak tarihi mirasımıza ait yapıların yenilendiğini ve çeşitli kurumlarımız marifetiyle burslar ve akademik değişim programları sunularak bölgenin insani kalkınmasına katkı sağlandığını anımsatacak.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barış için diplomasi ve kapsamlı müzakerelerin tek yol olduğunu vurgulaması beklenen Fidan, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında uluslararası topluma adil ve kalıcı barışın tesisine destek çağrısında bulunacak.

        Fidan, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının Orta Doğu'da istikrarı ve küresel barışı tehdit ettiğini ifade etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada