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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Habertürk'te Sena Alkan'a açıklamalar...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Antalya'da hem turizm var, tarım var, dağın arkası bir de sahil bölgeleri var. Seçmenlere baktığımızda çokça sayıda parti buradan milletvekili çıkardı. Seçmen profiline baktığımızda bir çeşitlilik var. Sonuçta insanlar istikrar istiyor, huzur istiyor, ülkemizin büyümesini istiyor ama sorunları da çok açık şekilde söylüyorlar. Aynı zamanda Antalya'da kira fiyatlarında fahiş artışları olduğu için vatandaşlarımızın ciddi sıkıntıları var. Bunu biliyoruz. Yapmamız gereken epeyce önemli işler var. Alanya-Antalya yolu artık kaldırmıyor. Şimdi Haziran'da otoban ihalesine çıkacağız. Arıtmada sorunlar olmaya başlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız arıtmaları yapıyor. Mavi bayrak bakımından dünyada birinciyiz. Antalya'nın büyümesi kaçınılmaz. Antalya artık diplomasi de marka haline geldi.

"REHAVET YOK! RAHAVETE KAPILIRSANIZ KAYBEDERSİNİZ"

Şahsen ben yüzde 52 bekliyordum. Halkımızın iradesi bu yönde oldu. Akşam sandıklar açılınca önce Güneydoğu, İç Anadolu'dan oylar geldi. Sonra batı kesiminden oylar geldi. Kıl payı ya geçeriz ya da kıl payı ikinci tura kalır demiştik, kıl payı ikinci tura kaldı. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım. Sandıkta millet karar verir. Millet teveccühünü sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdi. Seçimin ilk turu da referandumdur. Muhalefet biraz paniklediği için işi farklı boyuta çekmeye çalışıyor. Bu seçimdir. İlk turda bir meyil gösterdi. Elbette hiçbir seçimin garantisi olamaz, dolayısıyla rehavet olamaz. Yurt dışında sandıklara koşa koşa gidildiğini görüyoruz. Rehavet yok. Rehavete kapılırsanız kaybedersiniz. Seçim gecesi 'kazandık' diye çarpıtıcı açıklamalar oldu. Eminim onlar da pişman olmuştur. Onların dışında herkes seçimin sonucuna saygı duyuyor.

"BUNLARDAN DERS ÇIKARIRSAK AYNI HATAYI YAPMAYIZ"

21 yıl demokratik ülkelerde iktidarda kalmak kolay bir şey değil. Şu anda maalesef bir düşüş var. Ama en yakın rakimize nerden baksanız yüzde 12 civarında fark atmışız. Şimdi buradan çıkarılacak dersler var. Şu anda ikinci tura odaklandığımız için o değerlendirmeyi seçimler tamamen bittikten sonra partimizin ilgili organları da yapacak, bizler kendi açımızdan yapacağız, teşkilatlarımız hep beraber bu değerlendirmeyi yapmamız lazım. Bunları iyi analiz etmemiz lazım. Bunlardan ders çıkartırsak hatamızı düzeltiriz. 21 yılda herşeyi mükemmel de yapmış olsanız, bu düşüş kaçınılmaz olur. Bazı arkadaşlar ilk turda Kılıçdaroğlu'na vermiş. 'Neden' diye sorduğumuzda 'Bir değişiklik olsun diye verdik, hata ettik' dediler. 21 yıl üst üste tüm seçimleri kazanmak her liderin, her siyasi partinin de harcı değildir.

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