Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında Türkmen güvenlik görevlilerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Açıklamada, Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında 6 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında beş Türkmen güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve otuz Türkmen güvenlik görevlisinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.



Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tüm Türkmen kardeşlerimize ve dost Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.