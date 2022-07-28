Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali'de meydana gelen terör saldırısı kınanarak, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

DHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'nin Afgoye ve Marka şehirlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Merka kenti yetkilisi, yaptığı açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtti.

AA'nın haberine göre; yetkili, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti. Afgooye kentinde bulunan işlek hayvan pazarındaki patlamada da yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı, 14 kişi yaralandı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.