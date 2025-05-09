Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da kötüye giden güvenlik koşulları nedeniyle vatandaşlara seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sudan'a yönelik 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun hâlen geçerli olduğu hatırlatılarak, zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat edilmemesi istendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.05.2025 - 03:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 03:04 facebook

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