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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantı açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantı açıklaması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede üç ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 20:30 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:35
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        Üçlü toplantı açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile toplantı yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı'dan üçlü toplantıyla ilgili açıklama geldi. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Üçlü Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış; Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir.

        Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.

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        Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.

        İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

        Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.

        Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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