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Divan başkanlarından dostluk mesajları

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un divan kurulu başkanlarını ağırladı. 4 başkan da Türk futboluna yönelik dostluk mesajları verdi.

Giriş: 12 Şubat 2019 Salı, 14:26 | Güncelleme:

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un divan kurulu başkanlarını ağırladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Divan başkanlarımızı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Geldikleri için kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün buraya şampiyonluk yaşamış takımlarımızı davet ettik. Trabzonspor Divan Başkanımız Ali Sürmen Bey, yoğun iş temposu nedeniyle katılamayacağını belirterek bizlere selam ve sevgilerini iletti. Hatta kendisi bizi Trabzon´da ağırlamaktan onur duyacağınız söyledi" diye konuştu. 

"KONU AÇILIRSA HAKEM HATALARINI DA KONUŞURUZ"

Hakem hataları hakkında fikir alışverişi yapıp yapmayacakları sorusuna da cevap veren Hamamcıoğlu, "Gündemimiz sadece futbol değil. Sohbetimiz sırasında konu açılırsa hakem hataları hakkında da konuşuruz. Gerek spor gerekse kendi camialarımıza uygun mesajları verip, spor kalitemizin artmasını temenni ediyorum" cevabını verdi.



KÜÇÜK: "2-3 AYDA BİR YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Başkanlar olarak bir araya gelmeyi görev edindiklerini söyleyen Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, "Ben en eski ve en kıdemli başkanım. Türkiye´de şampiyonluk yaşamış takımların başkanlarını bir araya getirmeyi düşündük. Bursaspor başkanımızı İdris Sevinç´i ben bizzat aradım. Tevfik Yamantürk başkanımız da Trabzonspor başkanımızı aradı. Ancak kendisinin geçerli mazeretleri olduğu için bugün aramızda değil. Bu toplantılarımız her 2-3 ayda bir, 5 kulüp divan başkanımızla bir araya gelerek yapmayı planlıyoruz. Türk sporunun barışa dostluğa ihtiyacı var. Zaman zaman verilen hakem kararları sonrası takımlar sesini yükseltebilir ama biz divan başkanları ne olursa olsun bir araya gelmeyi görev edindik. Bu ideal uğruna şartlar ne olursa olsun bir araya geleceğiz. Önümüzdeki ay davet Fenerbahçe Kulübü olarak bize isabet ediyor. Daha sonra Bursa´ya, Trabzon´a gideceğiz. Galatasaray´ın bugünkü davetine teşekkür ediyoruz. Onur duyduk" şeklinde konuştu.

"BU KONUYU YETKİLİ KİŞİLERE BIRAKIRIZ"

Küçük, hakem hataları hakkında da açıklamalarda bulundu. "Hakemler ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı Koç ile Basın Sözcüsü Semih Özsoy kardeşimizin bu konu hakkında açıklama yapması daha doğru" diyerek şunları söyledi: 

"Divan başkanları olarak kendi kulüplerimizi temsil etmekle beraber kardeşliğimizi de sürdürmek istiyoruz. Biz hakem hatalarını dile getirirsek, bu hakkında tartışırsak bizim de bir araya gelmemiz zorlaşabilir. Biz kulüplerin kıdemleri olarak, ak sakallıları olarak bu konuyu yetkili kişilere bırakırız."

"UMARIM TUR ATLARIZ"

Başkan Küçük, Fenerbahçe'nin Zenit maçı hakkında da, "Umarım bugün Zenit maçında başarılı olur ve tur atlarız. Türk takımları yabancı takımlarla karşılaştığı zaman Türk takımlarının yanında olmalıyız.. Bugün herkes Fenerbahçe´yi, yarın da Galatasaray´ı destekleyecek. Önemli olan Türk bayrağının dalgalanması ve İstiklal Marşımızın okunmasıdır.

YAMANTÜRK: "BU AKŞAM FENERBAHÇELİYİZ"

"Bu akşam Fenerbahçe maçından dolayı Fenerbahçeliyiz" diyen Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Renkleri  bir tarafa bırakmamız lazım. Bugün Fenerbahçe formasında ay-yıldız önemli. Fenerbahçe´yi bu akşam kalpten destekliyorum. Yarın Galatasaray, başka gün Bursa olur. Önemli olan Türk bayrağının yurt dışında dalgalanması. Bugün Fenerbahçeliyiz. Hakem konusuna girmememiz lazım. Oturduğumuz koltuklardan dolayı girmememiz lazım. Taraftar olarak çok konuşuruz ama bizim işimiz marka değerini yükseltmek. Gelirleri arttırmak ve sıkıntılardan kurtulmaktır. Dolayısıyla kavgayı, küçük kişisel hesapları, kulüplerin sırtından şöhret oma kaygıları bir kenara koymalıyız. Hakem hataları oluyor. Yarın da olacak. Türkiye ligi Avrupa´nın en kaliteli liglerinden biri. Tük futbolunun değerini arttırmak için üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç ise, "Bana telefonu ilk açan Vefa başkan olmak üzere bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Spor sahada kalır. Bizim bir araya gelerek medeni ilişkiler içinde olmamız tüm spor kamuoyuna mesaj olacaktır. Biz de takımlarımız Bursa´da ağırlamaktan onur duyacağız" dedi.

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