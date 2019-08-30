Muharrem ayı, Kurban Bayramı'na az bir süre kala merak edilen konuların başında geliyor. Hicri Yılbaşı ile birlikte başlayan Muharrem ayında Aşure Günü de yer alıyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet 2019 Aşure günü tarihi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. Muharrem ayı ayrıca İslam inancındaki 4 Haram Ay'dan da biridir. İslam inancına göre büyük hürmet gösterilen bu 4 ayda savaşmak kesinlikle yasaktır. Haram aylar sırasıyla şöyledir: Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhcicce... Hicri takvimin son ayı ise Zilhicce ayıdır. 2019 Muharrem ayı 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2019?

Aşure günü, Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 takvimine göre, Aşure günü 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.