Diyanet 3 bin 209 personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, başvuru şartları neler?
2026 yılı kamu personeli alımları kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği 3 bin 209 kişilik istihdam süreci yakından takip ediliyor. İmam, müezzin, vaiz ve Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin başvuru tarihleri ile şartlar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, başvurular hangi tarihler arasında, nereden yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 yılı kamu personeli alımları çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 3 bin 209 kişilik kadro alımı gündemdeki yerini koruyor. İmam, müezzin, vaiz ve Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarına yapılacak alımlarla ilgili başvuru takvimi ve aranan şartlar adaylar tarafından araştırılıyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi platform üzerinden yapılacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte alıma dair tüm detaylar haberimizde…
DİYANET 3 BİN 209 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 3 bin 209 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. 2024 yılı KPSS puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen kadroların üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Yapılacak sözlü sınavın ardından başarılı olan adaylar, Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde aday din görevlisi olarak istihdam edilecek. Alım kapsamında imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına yerleştirme yapılacak.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, şartları sağlayan adaylar tarafından 20 Nisan 2026 – 4 Mayıs 2026 (saat 16.30’a kadar) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
- Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,
- 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
- Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
- Halen Başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL OLACAK?
Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Kontenjan grubunda KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.
Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az sayıda başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer kontenjan gruplarına (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak) aktarılabilecek.