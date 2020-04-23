Hilali üzerimize doğduğu, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'a nihayet kavuşmamızla birlikte. Bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek olanlar Hz. Muhammed’in ümmeti tutacakları orucu sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için orucu bozan ve bozmayan durumları da merak etmeye başladılar. Peki, en çok merak edilen sorulardan birisi olan burun spreyi orucu bozar mı? Bizde Diyanet'ten konuya ilişkin gelen açıklamaları sizler için derledik.

BURUN SPREYİ SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın teşrifi ile birlikte oruç ibadetini yerine getirmeye başlayan vatandaşlar orucu bozan, bozmayan durumlarla ilgili sorularını yöneltmeye başladı. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek üzere niyet eden vatandaşlar, bir kafa karışıklığı olmadan ibadetlerini tamamlamak isterler. Kafa karışıklığına neden olacak bazı durumlar da özellikle araştırılmaya devam ediliyor. Kasti olarak yemek ve içmenin orucu bozduğu herkesçe malumdur. Ancak bazı detaylar kafa karıştırıyor. Birçok kişinin merakla araştırdığı konu olan hastalık sebebi ile buruna sprey sıkmanın ya da damla damlatmanın orucu bozup bozmayacağı konusudur. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığının, burun spreyi orucu bozar mı? Konusuna ilişkin açıklamalarını sizler için derledik.

Alo Fetvaya yoğunlukla gelen buruna sıkılan spreyin orucu bozup bozmayacağı sorusuna istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; Tedavi amacıyla buruna sıkılan spreyin ya da damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından o an emilmektedir, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Burun damlası ya da spreyinden mideye inen bu miktar da, ağzı su ile çalkalamadan sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir ayrıca işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımadığından dolayı burun damlası ya da sprey kullanmak orucu bozmaz.