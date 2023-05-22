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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alınıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde toplamda 4 bin 538 kişinin istihdam edileceği konuya ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı ve personel alımı sınavlarına dair ayrıntılar...

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  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alımı

    26 Nisan 2023 günü itibariyle başayan Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları, 5 Mayıs'ta sona ermişti. Söz konusu başvuruların ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. İşte, yurt genelinde binlerce kişinin başvuru yaptığı DİB personel alımı sonuçları ile ilgili detaylar...
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alımı

    DİB PERSONEL ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

    Diyanet tarafından yapılacak personel alımına ilişkin sonuçlar, sınav tarihlerinin belli olmasıyla açıklanacak. Sınavlara davet edilen adayları ilk etabı geride bırakmış olacak. Yayınlanan ilanda “ Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.” ifadeleri yer almaktadır.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alımı

    DİYANET PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI

    a)Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

    c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), e)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alımı

    DİYANET SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alımı

    SINAVLAR HANGİ İLDE YAPILACAK?

    Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 4 bin 538 din görevlisi alımı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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