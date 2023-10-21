Haberler Gündem DİYANET SÖZLŞEMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. KPSS B grubu puanı ve sözlü sınava göre yapılacak olan Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 21.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS B grubu puanına göre 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı yapılacak. 6 Ekim'de başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gözü "Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçları. sorgulama ekranı...

2 Şurada Paylaş!







DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR! Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek. DİYANET PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.