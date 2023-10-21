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        Haberler Gündem DİYANET SÖZLŞEMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. KPSS B grubu puanı ve sözlü sınava göre yapılacak olan Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:54
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        Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS B grubu puanına göre 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı yapılacak. 6 Ekim'de başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gözü "Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçları. sorgulama ekranı...

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        DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

        Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

        DİYANET PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        DİYANET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

        3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

        4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

        7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

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        DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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