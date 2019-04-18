Berat Kandili ne zaman 2019? Berat Kandili önemi nedir? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Berat Kandili gecesini dualar ve ibadetler ile geçirecek müslümanlar peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) mübarek gecede ettiği dua ile huşu bulacak. İşte Berat Kandili tarihi ve diyanet dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ GECESİ PEYGAMBERİMİZİN DUASI

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.

Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2019?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 19 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ