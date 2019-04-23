Ramazan Ayı'nda oruç tutmak İslam'ın en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunu olmayan her Müslüman Ramazan Ayı'nda oruç tutmak ile yükümlü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde, İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk iftar ne zaman? sorularının cevabı yer alıyor. İşte 2019 Ramazan Ayı'na dair detaylar...

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve 6 Mayıs günü ilk oruç günü olacak.

1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS - 2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI

İLK İFTAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI