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        Diyanet'ten Atatürk ile ilgili iddialara yanıt

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Diyanet takviminde Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çeşitli vesilelerle geçtiğini, 2026 takviminde de yer verilmesinin planlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:31
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        Diyanet'ten Atatürk ile ilgili iddialara yanıt
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        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan "Diyanet takviminin 2026 yılı için hazırlanan baskısında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediği, 2025 yılı takviminde ise 10 Kasım tarihli sayfada ise geçiştirildiği" ifadelerinin tamamen yalan olduğu ifade edildi.

        Tarihe mal olmuş devlet büyükleri, ilim adamı, sanatkar ve milli kahramanlar gibi önemli şahsiyetlere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e defaatle takvimde yer verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2025 Diyanet takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı değişik vesilelerle müteaddit kereler geçmektedir. 2026 Diyanet takviminde de yer verilmesi planlanmıştır. Bu nedenle 2026 takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği iddiaları tamamen gerçekçilikten uzaktır. Ayrıca 2026 Diyanet takviminin basımı henüz gerçekleştirilmemiştir. Henüz baskısı yapılmayan 2026 takvimi ile ilgili böyle bir iddia ortaya atılması, gazetenin Başkanlığımıza yönelik art niyetli ve tarafgir yaklaşımını bir kez daha göstermiştir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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