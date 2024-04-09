Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınır? Diyanet ile Diyarbakır bayram namazı saati
Diyarbakır bayram namazı saati Diyarbakırlılar tarafından araştırılıyor. 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müminler bayram coşkusunu yaşıyor. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü cemaatle beraber kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Bu bağlamda gözler "Diyarbakır bayram namazı saat kaçta?" sorusuna çevrildi. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile Diyarbakır bayram namazı saatleri...
Diyarbakır bayram namazı vakitleri Diyanet tarafından duyuruldu. Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı'nın neşesi ve bereketi hissedilirken, Müslümanlar dualarla ve coşkuyla bayramın ilk gününü karşılıyor. Peki, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile 10 Nisan 2024 Diyarbakır bayram namazı saati...
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da Ramazan Bayramı namazının saat 06:21'de kılınacağını duyurdu.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.