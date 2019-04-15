Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Kocaköy ilçesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.